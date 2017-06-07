РФ возвращает 624 тыс. га земли военного полигона «Тайсойган»

«Всего в аренде у российских военных находилось 749,6 тыс. гектаров территории полигона в Кызылкогинском районе Атырауской области. В настоящее время по достигнутому соглашению между двумя странами идет процесс возврата 624,6 тыс. гектаров земли», — сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления земельных отношений Арман Баженов.

Территория бывшего полигона «Тайсойган» российскими военными не использовалась, хотя и находилась у них в аренде. Поэтому препятствия передать эти земли в оборот крестьянам, связанных с какими-то загрязнениями, нет.