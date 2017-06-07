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07:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-мэр Братска Александр Серов досрочно вышел на свободу

Бывший градоначальник отбыл 3 года заключения, вместо 5,5 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывший мэр Братска Александр Серов вышел на свободу накануне, 6 июня. Суд принял решение об условно-досрочном освобождении экс-главы северной столицы Приангарья. Александр Серов отбыл в колонии 3 года из 5,5 назначенных судом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Иркутской области.

«Александр Серов освободился из колонии № 3 Иркутска 6 июня. Суд принял решение о том, что он не нуждается в дальнейшем заключении в колонии и освободил его условно-досрочно», — сообщили в пресс-службе.

Начало срока отбывания наказания Александра Серова 15 апреля 2014 года, а конец — 19 января 2019 года.

Напомним, Братский городской суд признал Александра Серова виновным в получении взятки и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, будучи градоначальником, Александр Серов вымогал у предпринимателя 15 млн рублей за продление договора аренды муниципального имущества.

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