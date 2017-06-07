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07:58 (мск), источник: Publika.md

Президент провел заседание Высшего совета безопасности

Президент недоволен, что его не оповестили о намерении выслать российских дипломатов. Он назвал решение МИДЕИ необоснованным. Между тем глава министерства настаивает, что для этого были веские причины.

Источник: Publika.md

На заседании Высшего совета безопасности президент отчитал руководство Службы информации и безопасности за то, что его не проинформировали о решении выслать российских дипломатов.

«Почему и в чьих интересах СИБ промолчал? А министерство иностранных дел выслало дипломатов на основании информации от СИБ. По моему мнению, это решение принято в основном по политическим мотивам», — сказал президент Игорь Додон.

Глава МИДЕИ заверил, что решение было аргументированным и основывалось на информации секретных служб.

«Все уже высказались по этому вопросу, и премьер, и сообщение для прессы МИДЕИ было. Другой информации у меня нет. — Почему было принято такое решение? — Как сказал премьер, на то были основания», — отметил министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

На прошлой неделе глава правительства призвал не спекулировать вопросом высылки российских дипломатов. Как отметил Павел Филип, решение учитывало национальные интересы страны.

Пресса сообщила, что среди российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, числится помощник военного атташе Александр Грудин. Его имя стало широко известно после задержания экс-депутата Юрия Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и государственной измене.

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