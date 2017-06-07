Президент провел заседание Высшего совета безопасности

На заседании Высшего совета безопасности президент отчитал руководство Службы информации и безопасности за то, что его не проинформировали о решении выслать российских дипломатов.

«Почему и в чьих интересах СИБ промолчал? А министерство иностранных дел выслало дипломатов на основании информации от СИБ. По моему мнению, это решение принято в основном по политическим мотивам», — сказал президент Игорь Додон.

Глава МИДЕИ заверил, что решение было аргументированным и основывалось на информации секретных служб.

«Все уже высказались по этому вопросу, и премьер, и сообщение для прессы МИДЕИ было. Другой информации у меня нет. — Почему было принято такое решение? — Как сказал премьер, на то были основания», — отметил министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

На прошлой неделе глава правительства призвал не спекулировать вопросом высылки российских дипломатов. Как отметил Павел Филип, решение учитывало национальные интересы страны.