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08:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинский облсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела Юревича

Челябинский областной суд 8 июня рассмотрит апелляционную жалобу на арест директора московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника депутата Госдумы Андрея Чуркина, обвиняемого в посредничестве при получении взятки.

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

Напомним, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. В рамках этого дела был задержан Чуркин, а позже по ходатайству следствия заключен под стражу. В начале июня Чуркину было предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Михаилу Юревичу.

По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Отметим, что сам Юревич объявлен в международный розыск, а 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника, в настоящий момент экс-губернатор проходит лечение в Лондоне.

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