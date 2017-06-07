Челябинский облсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела Юревича

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

Напомним, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. В рамках этого дела был задержан Чуркин, а позже по ходатайству следствия заключен под стражу. В начале июня Чуркину было предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Михаилу Юревичу.

По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.