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08:12 (мск), источник: СуперОмск

Красноярца Виталия Нетребко назначили главой омского Росприроднадзора

Исполняющим обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области вместо омича Сергея Еремина стал 44-летний красноярец Виталий Нетребко, сообщают «Коммерческие вести».

В Красноярске Нетребко работал в должности заместителя главы местного Росприроднадзора Андрея Калинина и теперь получил продвижение по службе.

Кадровые перестановки связывают с чередой скандалов из-за выбросов вредных веществ на территории Омска. Один из запоминающихся случаев — выбросы этилмеркаптана этой весной. Виновник до сих пор не найден.

Отметим, что Нетребко работал в должности заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю с 2004 года.

В 2012 году награжден ведомственным знаком «Отличник охраны природы». В 2013 году награжден Почетной грамотой Губернатора Красноярского края.

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