Красноярца Виталия Нетребко назначили главой омского Росприроднадзора
Исполняющим обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области вместо омича Сергея Еремина стал 44-летний красноярец Виталий Нетребко, сообщают «Коммерческие вести».
Исполняющим обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области вместо омича Сергея Еремина стал 44-летний красноярец Виталий Нетребко, сообщают «Коммерческие вести».
В Красноярске Нетребко работал в должности заместителя главы местного Росприроднадзора Андрея Калинина и теперь получил продвижение по службе.
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Отметим, что Нетребко работал в должности заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю с 2004 года.
В 2012 году награжден ведомственным знаком «Отличник охраны природы». В 2013 году награжден Почетной грамотой Губернатора Красноярского края.