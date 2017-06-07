Красноярца Виталия Нетребко назначили главой омского Росприроднадзора

В Красноярске Нетребко работал в должности заместителя главы местного Росприроднадзора Андрея Калинина и теперь получил продвижение по службе.

Кадровые перестановки связывают с чередой скандалов из-за выбросов вредных веществ на территории Омска. Один из запоминающихся случаев — выбросы этилмеркаптана этой весной. Виновник до сих пор не найден.

Отметим, что Нетребко работал в должности заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю с 2004 года.

В 2012 году награжден ведомственным знаком «Отличник охраны природы». В 2013 году награжден Почетной грамотой Губернатора Красноярского края.