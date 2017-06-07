Приморье готовится к реализации проектов государственно-частного партнерства

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Государственно-частному партнерству в последнее время уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Это один из действенных механизмов развития экономики. Хорошим способом реализации инвестиционных проектов может быть ГЧП. О реализации закона «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» шла речь на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Депутатам представил доклад директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Павленко.

«В соответствии с законом должен быть определен уполномоченный орган для контроля, разработки и ведения общей методологии развития государственно-частного партнерства в регионе, подготовлена необходимая нормативная база, — сказал он. — В настоящее время департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края предложил себя в качестве такого уполномоченного органа. Мы надеемся, что в ближайшее время решение будет принято».

Сейчас в Приморье разрабатывается несколько проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. В частности, строительство рыбного рынка во Владивостоке, автопарковок в центре города, ремонт канализационных сетей, реорганизация дорожного движения, создание парков, модернизация краевых объектов теплоснабжения и водоотведения, строительство мусоросжигательного завода, строительство центра ядерной медицины на острове Русском. Всего более 200 инвестиционных проектов могут быть рассмотрены в качестве кандидатов для реализации в формате государственно-частного партнерства.

В то же время Сергей Павленко подчеркнул, что департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края осуществляет деятельность в сфере концессионных соглашений.

На заседании представили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году. Это строительство спортивно-восстановительного комплекса (общий объем инвестиций — более 57 млн рублей) и жилого комплекса социального использования во Владивостоке (свыше 350 тысяч рублей), а также реконструкция базы «Солнечная» Краевой спортивной школы (более 39 млн рублей) и профессионального училища № 1 в целях размещения мировых судей (свыше 50 млн рублей). Кроме того, в Приморье реализуются 8 проектов на принципах муниципально-частного партнерства.