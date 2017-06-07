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08:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Координатора штаба Навального в Хабаровске задержали и будут судить

Задержание и суд связаны с митингом-шествием, запланированном на 12 июня.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Координатора штаба Навального Алексея Ворсина задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму и привезли в суд Краснофлотского района. По предварительным данным, его обвиняют в нарушении порядка организации митинга-шествия, намеченного на 12 июня, сообщил корр. ИА AmurMedia Алексей Ворсин.

На странице Алексея Ворсина в Facebook появилась запись: «ЦПЭ меня задержали, везут в 10 отделение полиции».

— Меня задержали на три часа. Сейчас я в суде Краснофлотского района, предъявляют нарушение по статье 20.2 часть 8 («повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, пикета»). Связаны задержание и суд с митингом, которым мы запланировали 12 июня, но в чем именно заключается мое правонарушение, пока не разъяснили. Судье передали материалы, суд рассмотрит, каково будет решение, не знаю, — пояснил Алексей Ворсин.

Ранее, по словам Алексея Ворсина, к нему уже приезжали сотрудники Центра противодействия экстремизму, однако тогда у них не было повестки, в этот раз с повесткой, видимо, все было нормально.

На 12 июня сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали митинг-шествие на антикоррупционную тему. Заявленный первоначально маршрут от Комсомольской площади до площади Ленина в мэрии Хабаровска предложили поменять на другой: от парка «Динамо» по Уссурийскому бульвару до памятника героям-пограничникам. Недавно в штабе Навального в ходе подготовки к митингу прошла встреча с волонтерами.

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