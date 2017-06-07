Сергей Анташев завершил кадровые перестановки в мэрии Тольятти и представил новую команду

В понедельник, 5 июня, на аппаратном совещании в городской администрации глава Тольятти Сергей Анташев назвал имена новых заместителей, пишет kommersant.ru.

Пост первого заместителя главы Тольятти получил Игорь Ладыка. В этой должности он сменил Алексея Бузинного. Последний, в свою очередь, назначен на пост заместителя главы города по финансам, экономике и развитию. В пресс-службе горадминистрации уточняют, что сфера деятельности Алексея Бузинного в новой должности не изменится: он продолжит курировать финансово‑экономический блок.

Кадровые перестановки коснулись и руководителей районных администраций, которые одновременно также являются заместителями главы Тольятти. Кресло Игоря Ладыки, который до назначения первым вице-мэром города возглавлял Автозаводский район, занял Юрий Хвостов. Ранее он работал руководителем управления по работе с населением районной администрации.

На должность главы Комсомольского района назначен депутат тольяттинской гордумы Артем Анисимов. На этом посту он сменил Игоря Радченко. Кресло главы райадминистрации удалось сохранить Артему Гончарову: он продолжит руководить Центральным районом.

Представляя своих новых заместителей, Сергей Анташев был немногословен. «Всех этих людей вы знаете. Могут быть вопросы по Артему Николаевичу (Анисимову). Но думаю, его активная работа как депутата всем известна», — цитируют господина Анташева тольяттинские СМИ.

Напомним, Сергей Анташев был избран главой Тольятти 11 апреля этого года конкурсной комиссией, в тот же день его кандидатура была утверждена городской думой.