Порошенко подписал закон об украинских квотах на телевидении

«Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. Это их инициатива и предложение, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон», — сообщил Порошенко.

23 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 5313 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации».

Так, документом устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.