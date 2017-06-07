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08:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Шойгу проверил работу завода «Красмаш» по реконструкции производства

Реконструкция на предприятии началась в 2014 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Красноярск проинспектировал ход реконструкции производства ракетных комплексов на заводе «Красмаш». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реконструкция на предприятии началась в 2014 году. Работы должны быть завершены в 2020-ом. В этом году «Красмаш» планирует изготовить партию межконтинентальных баллистических ракет «Синева», которые стоят на вооружении атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «667БДРМ».

К слову, «Синева» является лучшей ракетой по энергомассовым характеристикам. В 2008 году она установила рекорд дальности полета — более 11 тыс. км.

Кроме того, предприятие производит базовые модули разгонных блоков для программы «Морской старт», ведет исследовательские работы по перспективным образцам военной продукции и выпускает продукцию для атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Красноярск во вторник, 6 июня. Генерал армии проверил организацию несения опытно-боевого дежурства радиолокационной станции нового поколения «Воронеж-ДМ», а также выполнение госзаказа предприятиями региона.

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