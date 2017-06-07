МИД Украины разозлился на Валентину Матвиенко за визит в Крым
МИД Украины выдал очередную ноту протеста. На этот раз украинских дипломатов возмутил визит в Крым председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и группы российских чиновников.
МИД Украины выдал очередную ноту протеста. На этот раз украинских дипломатов возмутил визит в Крым председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и группы российских чиновников.
Риторика традиционна: Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украина, — сообщает
Министерству иностранных дел РФ нота «украинского протеста» уже передана.
Напомним, Валентина Матвиенко пребывала в Крыму с рабочим визитом несколько дней. В том числе, участвовала в форуме «Великое русское слово».