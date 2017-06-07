МИД Украины разозлился на Валентину Матвиенко за визит в Крым

Риторика традиционна: Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украина, — сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Министерству иностранных дел РФ нота «украинского протеста» уже передана.

Напомним, Валентина Матвиенко пребывала в Крыму с рабочим визитом несколько дней. В том числе, участвовала в форуме «Великое русское слово».