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09:39 (мск), источник: КрымPress

МИД Украины разозлился на Валентину Матвиенко за визит в Крым

МИД Украины выдал очередную ноту протеста. На этот раз украинских дипломатов возмутил визит в Крым председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и группы российских чиновников.

Риторика традиционна: Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украина, — сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Министерству иностранных дел РФ нота «украинского протеста» уже передана.

Напомним, Валентина Матвиенко пребывала в Крыму с рабочим визитом несколько дней. В том числе, участвовала в форуме «Великое русское слово».

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