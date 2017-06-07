Сегодня в Харькове состоится судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нелли Штепы
Сегодня, 7 июня, В Харькове состоится судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нелли Штепы, сообщил корресподент в эфире «112 Украина».
Сегодня, 7 июня, В Харькове состоится судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нелли Штепы, сообщил корресподент в эфире «112 Украина».
«Менее, чем через 5 часов начнется заседание по делу Штепы. Уже в четвертый раз суд начинает слушать это дело сначала, ранее адвокаты Штепы добивались отвода судей или судьи принимали самоотвод», — рассказал корреспондент.
В июле 2014 г. Штепу задержали и арестовали. Мера пресечения неоднократно продлевалась.
15 мая Коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело