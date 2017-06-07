Сегодня в Харькове состоится судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нелли Штепы

«Менее, чем через 5 часов начнется заседание по делу Штепы. Уже в четвертый раз суд начинает слушать это дело сначала, ранее адвокаты Штепы добивались отвода судей или судьи принимали самоотвод», — рассказал корреспондент.

В июле 2014 г. Штепу задержали и арестовали. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Экс-мэру Славянска грозит пожизненное заключение.