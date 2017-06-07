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10:27 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму заявили, что санкции скоро захлебнутся

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости (Крым). Режим санкций против Крыма рано или поздно захлебнется в собственной бесперспективности, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня.

«После референдума (2014 года — ред.) на нас, по существу, пошла волна агрессии, которая до сих пор продолжается. Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире», — сказал РИА Новости Мурадов.

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По его словам, западные страны должны прийти к осознанию необходимости выстраивать международную политику исключительно в конструктивном русле. «Без этого мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто. Все, что требуется (от Запада — ред.), это осознать, что абсолютно легитимный крымский референдум, после которого началась эта вся конфронтация, возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер уверен, что принимаемое решение в ЕС о продлении санкций противоречат ощущениям, желаниям и чаяниям европейских народов.

«Такие решения должны очень тщательно взвешиваться, чтобы не приводить всю мировую систему взаимоотношений и сотрудничества, которая на протяжении многих десятилетий уже складывалась в современной мире, к грани разрушения и конфронтации», — заключил Мурадов.

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