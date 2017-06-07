Горсовет утвердил процедуру отбора кандидатов в мэры Красноярска

В городском Совете депутатов утвердили правила конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноярска.

На сайте местного парламента отмечается, что отбором кандидатов займется специальная комиссия, которая должна состоять из 10 человек: 5 из которых назначаются горсоветом, еще 5 — губернатором.

Претенденты должны будут представить комиссии программу своей работы в должности главы Красноярска, схему управления администрацией города, направления развития города на 5 лет.

Комиссия выставит кандидатам баллы по итогам первого этапа отбора. По итогу градоначальника депутаты будут выбирать из двух претендентов, набравших наибольшее количество баллов.

Действующий глава Красноярска — 56-летний единоросс Эдхам Акбулатов — был избран на всенародных выборах в июне 2012 года со сроком полномочий на пять лет. Срок его полномочий заканчивается 10 сентября.

В 2016 году региональном законодательстве были приняты изменения, отменившие прямые выборы мэров и заменившие их на процедуру конкурсного отбора и последующего голосования по кандидатурам среди депутатов горсовета.

Стоит отметить, что по новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в горсовете остаётся только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам. К тому же ни одна фракция в совете не имеет абсолютного большинства.