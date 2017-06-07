МИД Беларуси вызвал посла Литвы для объяснений
В связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для дачи объяснений посла Литвы.
В связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для дачи объяснений посла Литвы.
Напомним, в интервью телекомпании LRT Даля Грибаускайте назвала Беларусь и Россию основной угрозой для Прибалтики.
Как сообщила
При этом белорусская сторона акцентировала свое внимание на том, что Даля Грибаускайте использовала особую лексику, которая оскорбляет Беларусь. Речь идет о словах «агрессивные игры». Как отмечает МИД, Беларусь ведет миролюбивую политику и никогда не проявляла никакой агрессии, тем более в отношении соседних стран.
«Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены