Концепцию развития Владивостока представят Владимиру Путину и Синдзо Абэ на Третьем ВЭФ

Перспективы реализации проекта по созданию комфортной городской среды во Владивостоке обсудили Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель Министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ходе встречи глава Приморья поблагодарил Министра за участие в реализации беспрецедентного проекта по преображению Владивостока.

«Считаю эту инициативу важной для развития российско-японских отношений», — заявил Губернатор.

Представить концепцию развития города стороны намерены уже в сентябре, на Третьем Восточном экономическом форуме, который проходит под патронажем главы российского государства.

«На меня и на моего коллегу, Андрея Чибиса, возложена обязанность подготовить ко встрече президента России Владимира Путина и п ремьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре видеоматериал, который расскажет о концепции развития Владивостока. Предполагается, что в него будет включен мастер-план, касающийся функционального развития Владивостока, и несколько отдельных модельных проектов», — обозначил Ханаока Хирофуми, отметив, что у города, в который он влюбился с первого взгляда, большой потенциал.

На заседании российской-японской группы, которая пройдет сегодня, предстоит решить вопросы, возникшие у сторон при формировании отобранных проектов создания комфортной городской среды.

«Серьезного обсуждения требует вопрос по командам проектов. Например, согласно представленной информации, рыбным рынком занимается департамент рыбного хозяйства Приморского края, что совершенно неправильно — этим должны заниматься городские власти, а руководить проектом — департамент. Учитывая такие моменты, я привлек к работе департамент проектного управления, который позволяет правильным образом структурировать проектную деятельность в Администрации», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Считаю, что в команды проектов должны войти представители с японской стороны, чтобы работа была не от встреч к встречам, а ежедневной. Буду этот вопрос постоянно держать на контроле.

Еще один момент, на который обратил внимание глава региона, — все проекты по созданию комфортной городской среды должны быть взаимосвязаны.

«Очевидно, что проекты парковых зон, японского сада, автостоянок должны быть увязаны с комплексным планом развития Владивостока. Установку “умных” светофоров нельзя рассматривать без проекта ВКАД. В то же время, если эта дорога пойдет вдоль Амурского залива, попросту загубит все побережье. В этой связи с удовольствием воспользовались бы опытом строительства транспортных развязок в Токио. Был несколько раз в Японии, высоко оцениваю качество вашей транспортной инфраструктуры. Предложил бы определить уровни проектов и после этого заниматься последовательно каждым из них», — обозначил глава Приморья.

Особое внимание, по мнению Губернатора, должно быть уделено развитию острова Русский, как составной части Владивостока.

«На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал концепцию развития острова Русский. Когда будем обсуждать концепцию развития города в целом, остров Русский должен занимать серьезное место. Остров достаточно большой, площадью 100 тысяч квадратных километров, как Париж. Он уже связан с материком мостом, там уже появились первые объекты научно-образовательного комплекса. Это важная часть развития Владивостока, находящаяся под пристальным вниманием Президента России», — акцентировал Владимир Миклушевский.

Ханаока Хирофуми согласился со всем выше сказанным.

«Я по всем пунктам согласен. Что касается определения приоритетности проектов по уровням, организация рабочих групп тоже, привлечение участников с японской стороны — думаю, часть работы надо предоставить и японским предприятиям. Нужно рассматривать комплексно генеральный план Владивостока и думать об источниках финансирования. Думаю, что здесь речь должна идти о привлечении источников финансирования как с российской стороны, так и с японской, как государственных, так и муниципальных», — заявил Ханаока Хирофуми.

Напомним, делегация японского министерства прибыла в Приморье для того, чтобы принять участие в заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды во Владивостоке. Участие в этой работе японские партнеры принимают в рамках договоренностей лидеров двух стран.