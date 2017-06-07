Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев предложил Германии и Франции «искупить грех» перед Украиной
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
11:08 (мск), источник: Вести Приморье

Концепцию развития Владивостока представят Владимиру Путину и Синдзо Абэ на Третьем ВЭФ

Сделать Владивосток комфортным для жизни Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье в 2016 году. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского ГО подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Источник: Reuters

Перспективы реализации проекта по созданию комфортной городской среды во Владивостоке обсудили Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель Министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ходе встречи глава Приморья поблагодарил Министра за участие в реализации беспрецедентного проекта по преображению Владивостока.

«Считаю эту инициативу важной для развития российско-японских отношений», — заявил Губернатор.

Представить концепцию развития города стороны намерены уже в сентябре, на Третьем Восточном экономическом форуме, который проходит под патронажем главы российского государства.

«На меня и на моего коллегу, Андрея Чибиса, возложена обязанность подготовить ко встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре видеоматериал, который расскажет о концепции развития Владивостока. Предполагается, что в него будет включен мастер-план, касающийся функционального развития Владивостока, и несколько отдельных модельных проектов», — обозначил Ханаока Хирофуми, отметив, что у города, в который он влюбился с первого взгляда, большой потенциал.

На заседании российской-японской группы, которая пройдет сегодня, предстоит решить вопросы, возникшие у сторон при формировании отобранных проектов создания комфортной городской среды.

«Серьезного обсуждения требует вопрос по командам проектов. Например, согласно представленной информации, рыбным рынком занимается департамент рыбного хозяйства Приморского края, что совершенно неправильно — этим должны заниматься городские власти, а руководить проектом — департамент. Учитывая такие моменты, я привлек к работе департамент проектного управления, который позволяет правильным образом структурировать проектную деятельность в Администрации», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Считаю, что в команды проектов должны войти представители с японской стороны, чтобы работа была не от встреч к встречам, а ежедневной. Буду этот вопрос постоянно держать на контроле.

Еще один момент, на который обратил внимание глава региона, — все проекты по созданию комфортной городской среды должны быть взаимосвязаны.

«Очевидно, что проекты парковых зон, японского сада, автостоянок должны быть увязаны с комплексным планом развития Владивостока. Установку “умных” светофоров нельзя рассматривать без проекта ВКАД. В то же время, если эта дорога пойдет вдоль Амурского залива, попросту загубит все побережье. В этой связи с удовольствием воспользовались бы опытом строительства транспортных развязок в Токио. Был несколько раз в Японии, высоко оцениваю качество вашей транспортной инфраструктуры. Предложил бы определить уровни проектов и после этого заниматься последовательно каждым из них», — обозначил глава Приморья.

Особое внимание, по мнению Губернатора, должно быть уделено развитию острова Русский, как составной части Владивостока.

«На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал концепцию развития острова Русский. Когда будем обсуждать концепцию развития города в целом, остров Русский должен занимать серьезное место. Остров достаточно большой, площадью 100 тысяч квадратных километров, как Париж. Он уже связан с материком мостом, там уже появились первые объекты научно-образовательного комплекса. Это важная часть развития Владивостока, находящаяся под пристальным вниманием Президента России», — акцентировал Владимир Миклушевский.

Ханаока Хирофуми согласился со всем выше сказанным.

«Я по всем пунктам согласен. Что касается определения приоритетности проектов по уровням, организация рабочих групп тоже, привлечение участников с японской стороны — думаю, часть работы надо предоставить и японским предприятиям. Нужно рассматривать комплексно генеральный план Владивостока и думать об источниках финансирования. Думаю, что здесь речь должна идти о привлечении источников финансирования как с российской стороны, так и с японской, как государственных, так и муниципальных», — заявил Ханаока Хирофуми.

Напомним, делегация японского министерства прибыла в Приморье для того, чтобы принять участие в заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды во Владивостоке. Участие в этой работе японские партнеры принимают в рамках договоренностей лидеров двух стран.

Сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье в 2016 году. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
В атаке на правительственные объекты Ирана есть погибшие
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей Собирать деньги Элли Невилл начала в возрасте 5 лет.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь