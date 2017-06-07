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10:15 (мск), источник: ТАСС

Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом

Вице-премьер отметил, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность предложила Министерству обороны рациональный вариант системы ПРО, который позволит закрыть всю Россию противоракетным куполом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

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«Межведомственная рабочая группа по созданию технической основы воздушно-космической обороны России, которую я возглавляю с 2012 года, констатировала, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны, включающего наземный и космический эшелон, и что с завершением развертывания Единой космической системы России окажется закрытой противоракетным куполом», — сказал он.

Ранее командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко сообщил, что радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до конца 2017 года. Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года.

С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ Воздушно-космических сил (ВКС) и представители промышленности. После перевода в режим боевого дежурства РЛС полностью перейдет на баланс ВКС.

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За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности — северо-восточная часть Тихого океана и северное направление.

РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ», созданная в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения задач противоракетной обороны (ПРО), повышения эффективности ответных действий национальных Вооруженных сил.

В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.

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