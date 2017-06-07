Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность предложила Министерству обороны рациональный вариант системы ПРО, который позволит закрыть всю Россию противоракетным куполом. Об этом сообщил
«Межведомственная рабочая группа по созданию технической основы
Ранее командующий Космическими войсками (КВ)
С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ
За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности —
РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ», созданная в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения задач противоракетной обороны (ПРО), повышения эффективности ответных действий национальных Вооруженных сил.
В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.