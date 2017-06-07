Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность предложила Министерству обороны рациональный вариант системы ПРО, который позволит закрыть всю Россию противоракетным куполом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Межведомственная рабочая группа по созданию технической основы воздушно-космической обороны России, которую я возглавляю с 2012 года, констатировала, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны, включающего наземный и космический эшелон, и что с завершением развертывания Единой космической системы России окажется закрытой противоракетным куполом», — сказал он.

Ранее командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко сообщил, что радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ», развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до конца 2017 года. Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года.