Заседание комиссии по объединению Шелеховского района прошло в правительстве Приангарья

Первое заседание комиссии областного народного обсуждения по вопросу создания городского округа в границах Шелеховского района состоялось в правительстве Иркутской области накануне, 6 июня. Были обсуждены организационные моменты и определен состав комиссии. В нее, кроме представителей государственных органов исполнительной власти региона, вошли гендиректор ОАО «РУСАЛ Братск» Шелехове Олег Буц, депутат Законодательного собрания Игорь Гринберг, депутаты Думы Шелеховского городского поселения Екатерина Захарова и Марина Комарова, мэр Шелеховского района Максим Модин и почетный гражданин города Шелехова Владислав Поздняк. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов отметил, что к главе региона Сергею Левченко не раз обращались жители Шелехова и Шелеховского района с предложением объединить поселения района, чтобы у них были единые органы исполнительной и представительной ветвей власти. Именно поэтому, предусмотрена такая форма обсуждения.

«Позиция губернатора — узнать в целом мнение жителей Шелеховского городского поселения и Шелеховского района, как они относятся к созданию на их территориях единого городского округа. Наша с вами задача донести до людей точную информацию со всеми, в том числе финансовыми выкладками, чтобы обеспечить объективное, независимое выражение мнений участников народного обсуждения, — подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Председателем и секретарем комиссии народного обсуждения стали заместитель начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев и начальник отдела информационно-аналитической работы этого управления Ольга Артемьева. Также была сформирована рабочая группа по проведению публичных слушаний, в состав которой вошли главы всех поселений Шелеховского района. Ее возглавил мэр района Максим Модин, секретарем выбран его заместитель по правовой и административной работе Сергей Краснов. Кроме того, был утвержден список общественных наблюдателей народного обсуждения.

Согласно указу губернатора, жителям предстоит ответить на вопрос: «Одобряете ли вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района?». Голосование будет открытым. Для этого участникам публичных слушаний будет предлагаться заполнить специальные бюллетени. Проголосовать смогут граждане РФ, проживающие на территории Шелеховского района и обладающие активным избирательным правом на выборах депутатов Заксобрания.

Информация о местах и времени мероприятий будет опубликована в газете «Областная». Предусматривается возможность вносить свои предложения и замечания в адрес комиссии народного обсуждения и в письменной форме. Итоги областного народного обсуждения планируется подвести в начале июля текущего года.