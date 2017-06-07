Рустэм Хамитов вручил государственные награды лучшим социальным работникам

Мунира Рифовна к Валентине Матвеевне относится как к родной матери. Два раза в неделю она приносит пенсионерке продукты, убирается в квартире и рассказывает о том, что происходит в городе. Два года назад Валентина Паршина сломала ногу, с тех пор не может выйти на улицу.

Социальный работник Мунира Рифовна сейчас одновременно ухаживает за двенадцатью пенсионерами, среди которых есть и тяжело больные.

Для каждого из них она не только сиделка, иногда приходится быть психологом, парикмахером, медсестрой и даже подругой. В этой профессии она уже 25 лет и признается, что приходится непросто работать, а служить людям. За такую заботу о людях и многолетний добросовестный труд Мунира Маннанова награждена почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Высокие награды за профессионализм получили еще 35 жителей республики. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Башкортостана» удостоилась Ирина Яценко.

Глава республики Рустем Хамитов назвал этот праздник днем доброты и милосердия, а также в своем выступлении отметил успехи регионы в сфере перевода услуг соцобслуживания на дому некоммерческим организациям.

Почетным гостем торжественного мероприятия стала исполнительный директор общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Марина Ильина. Она отметила, что опыт Башкортостана можно ставить в пример остальным регионам и выступила с инициативой проведения в Уфе Всероссийского форума социальных работников. Завершился праздник концертной программой.