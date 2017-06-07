Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Российский порт отказался пускать украинский круизный лайнер
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Табаков и другие клиенты банка лишились сотен миллионов - СМИ
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Happy Birthday, Mr. President
10:16 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов вручил государственные награды лучшим социальным работникам

Их работа — поддерживать и помогать людям. В канун Дня социального работника в республики наградили отличившихся людей этой профессии.

На торжественном собрании побывала наш корреспондент Зиля Авзалова.

Мунира Рифовна к Валентине Матвеевне относится как к родной матери. Два раза в неделю она приносит пенсионерке продукты, убирается в квартире и рассказывает о том, что происходит в городе. Два года назад Валентина Паршина сломала ногу, с тех пор не может выйти на улицу.

Социальный работник Мунира Рифовна сейчас одновременно ухаживает за двенадцатью пенсионерами, среди которых есть и тяжело больные.

Для каждого из них она не только сиделка, иногда приходится быть психологом, парикмахером, медсестрой и даже подругой. В этой профессии она уже 25 лет и признается, что приходится непросто работать, а служить людям. За такую заботу о людях и многолетний добросовестный труд Мунира Маннанова награждена почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Высокие награды за профессионализм получили еще 35 жителей республики. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Башкортостана» удостоилась Ирина Яценко.

Глава республики Рустем Хамитов назвал этот праздник днем доброты и милосердия, а также в своем выступлении отметил успехи регионы в сфере перевода услуг соцобслуживания на дому некоммерческим организациям.

Почетным гостем торжественного мероприятия стала исполнительный директор общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Марина Ильина. Она отметила, что опыт Башкортостана можно ставить в пример остальным регионам и выступила с инициативой проведения в Уфе Всероссийского форума социальных работников. Завершился праздник концертной программой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана и мавзолее Хомейни
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
СМИ: генпрокурор США заявил Трампу о готовности уйти в отставку
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь