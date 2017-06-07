И.о. начальника Росприроднадзора Омской области освобожден от должности

ОМСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Исполняющий обязанности начальника управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин освобожден от должности, сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

Его место занял заместитель руководителя красноярского Росприроднадзора Виталий Нетребко. «С 29 мая обязанности начальника регионального Росприроднадзора исполняет Нетребко Виталий Анатольевич», — отметили в региональном управлении. Причину кадровых перестановок в ведомстве не уточнили. На сайте Росприроднадзора размещена информация о том, что Еремин в настоящий момент занимает должность заместителя руководителя омского управления ведомства.

В начале марта 2017 года жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном — промышленной ароматической добавкой к природному газу. По факту превышения выбросов заведено было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы. 24 марта Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска стали работы на буферных прудах очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО «Газпром нефть»).