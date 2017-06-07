Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
11:21 (мск), источник: ТАСС

И.о. начальника Росприроднадзора Омской области освобожден от должности

Его место занял заместитель руководителя красноярского Росприроднадзора, причину кадровых перестановок в ведомстве не уточнили.

ОМСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Исполняющий обязанности начальника управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин освобожден от должности, сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

Его место занял заместитель руководителя красноярского Росприроднадзора Виталий Нетребко. «С 29 мая обязанности начальника регионального Росприроднадзора исполняет Нетребко Виталий Анатольевич», — отметили в региональном управлении. Причину кадровых перестановок в ведомстве не уточнили. На сайте Росприроднадзора размещена информация о том, что Еремин в настоящий момент занимает должность заместителя руководителя омского управления ведомства.

В начале марта 2017 года жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном — промышленной ароматической добавкой к природному газу. По факту превышения выбросов заведено было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы. 24 марта Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска стали работы на буферных прудах очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО «Газпром нефть»).

В апреле пресс-служба нефтезавода распространила заявление, что Росприроднадзор после проведенных проверок признал, что на предприятии нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, не обнаружено. На сегодняшний день источник выбросов этого вещества так и не найден.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
В атаке на правительственные объекты Ирана есть погибшие
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей Собирать деньги Элли Невилл начала в возрасте 5 лет.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь