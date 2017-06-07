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10:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Защита обжалует арест Чуркина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки Юревичу

Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест помощника депутата Государственной думы РФ, директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

В четверг, 8 июня, Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию по аресту Чуркина, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

Как уже сообщало агентство, Андрей Чуркин был задержан в конце мая 2017 года за посредничество в получении взятки Михаилом Юревичем. По версии следствия, экс-губернатор в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей.

По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В последний день мая задержали 75-летнюю Маргариту Бутакову- тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова и одного из учредителей ООО «Гринфлайт». Ей также предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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