В Прикамье устраняют дискриминацию матерей-одиночек

В Пермском крае комитет по социальной политике Законодательного собрания края одобрил проект корректировки закона «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».

Законопроект предполагает, что будут отменены некоторые условия предоставления единовременной выплаты матерям при рождении первого ребенка. По предложению врио губернатора края Максима Решетникова для получения выплаты женщина, родившая ребенка, не обязана состоять в браке, в отношении ребенка может быть не установлено отцовство, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте, изменения местный закон рассмотрят 8 и 9 июня в двух чтениях. На реализацию закона в 2018 году в региональном бюджете предусмотрено 96,1 млн рублей, в 2019 году — 197,1 млн рублей. Единовременная выплата составит 60 тыс. рублей.