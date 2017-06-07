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10:33 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье устраняют дискриминацию матерей-одиночек

Комитет по социальной политике Заксобрания края одобрил уточнение в местный закон относительно выплат для матерей-одиночек. Для всех женщин этой категории, родивших первого ребенка, выплаты в 60 тыс. рублей будут осуществляться на равных основаниях.

В Пермском крае комитет по социальной политике Законодательного собрания края одобрил проект корректировки закона «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».

Законопроект предполагает, что будут отменены некоторые условия предоставления единовременной выплаты матерям при рождении первого ребенка. По предложению врио губернатора края Максима Решетникова для получения выплаты женщина, родившая ребенка, не обязана состоять в браке, в отношении ребенка может быть не установлено отцовство, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте, изменения местный закон рассмотрят 8 и 9 июня в двух чтениях. На реализацию закона в 2018 году в региональном бюджете предусмотрено 96,1 млн рублей, в 2019 году — 197,1 млн рублей. Единовременная выплата составит 60 тыс. рублей.

Напомним, что вокруг законопроекта в апреле 2017 года разгорелся скандал. Поводом стало предполагаемое неравноправие матерей-одиночек. Согласно первоначальным поправкам, выплата предусматривалась для матерей в возрасте от 19 до 24 лет, родивших первого ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, только в том случае, если они состоят в браке или у ребенка установлено отцовство.

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