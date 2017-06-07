Губернатор Хабаровского края вручил почетные грамоты полицейским и военнослужащим

Он поблагодарил собравшихся за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы. Награды получили полицейские, которые обеспечивали безопасность во время торжеств, а также воины-артиллеристы.

«Безусловно, главным праздником в нашей стране и в крае является День Победы. Праздничные мероприятия всегда завершаются прекрасным артиллерийским салютом. Я знаю, что организация салюта, — очень ответственное и сложное мероприятие, требующее слаженных действий артиллерийских расчетов, выполнения всех норм безопасности. Спасибо вам за то, что все прошло на очень высоком уровне», — сказал Вячеслав Шпорт. Кроме того, во время мероприятия глава региона наградил почетного гражданина Хабаровска, ученого секретаря Приамурского географического общества Александра Филонова. Вячеслав Шпорт поблагодарил его за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, большой вклад в историческую летопись Хабаровского края и поздравил с 75-летием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.