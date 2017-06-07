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10:29 (мск), источник: Volga News

В Сызрани объявлен конкурс на должность главы города

В среду, 7 июня, городская дума Сызрани приняла решение объявить конкурс на должность главы города.

Напомним, что 31 мая на пленарном заседании думы ее председатель Сергей Ананьев заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

В связи с этим полномочия главы Сызрани были возложены на главу администрации города Николая Лядина.

Документы от конкурсантов будут приниматься с 8 по 27 июня.

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