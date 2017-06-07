В Сызрани объявлен конкурс на должность главы города

Напомним, что 31 мая на пленарном заседании думы ее председатель Сергей Ананьев заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

В связи с этим полномочия главы Сызрани были возложены на главу администрации города Николая Лядина.

Документы от конкурсантов будут приниматься с 8 по 27 июня.