«Возникли противоречия». Чудновец отказалась выдвигаться на губернаторские выборы от Народной партии России

«Ранее меня пригласили в Народную партии России на интервью, в ходе которого мне сообщили, что окажут поддержку в избирательной кампании на выборах губернатора Свердловской области. У меня уже были оговорены встречи, и я обратилась в партию с просьбой оплатить мне перелет. Мне сообщили, что это я должна платить партии за поддержку, а не мне. Кроме того, у нас возникли противоречия во взглядах по ряду моментов, поэтому я отказалась от поддержки Народной партии России», — приводит Лидер Народной партии России Станислав Аранович подтвердил, что ранее, 5 мая, правление партии действительно приняло предварительное решение о поддержке кандидатуры Евгении Чудновец.

«Но сегодня Евгения Аркадьевна (Чудновец) подняла вопрос о том, что она согласна выдвигаться от партии при условии централизованного финансирования. Мы решили, что это нерационально», — пояснил Аранович.

Как писал «УралПолит.Ru», 5 июня на своей странице в Facebook Евгения Чудновец сообщила о том, что правление «Народной партии» приняло решение о предварительной поддержке ее на выборах губернатора Свердловской области.

Ранее Чудновец заявила, что ее выдвижение поддержит президент: «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул».

Напоминаем, 33-летняя воспитательница Евгения Чудновец попала под уголовную статью о распространении детского порно, когда сделала «репост» видеозаписи в соцсети. Ролик, к которому женщина пыталась привлечь внимание, демонстрировал, как воспитатели детского лагеря в Зауралье снимают обнаженного ребенка. За репост девушка получила шесть месяцев тюрьмы. Однако благодаря вмешательству заместителя генерального прокурора с нее сняли все обвинения, и 6 марта Евгения Чудновец была освобождена из женской колонии Нижнего Тагила.