Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
В Госдуме придумали ответ странам, отказывающим крымчанам в визах
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
10:48 (мск), источник: УралПолит.ру

«Возникли противоречия». Чудновец отказалась выдвигаться на губернаторские выборы от Народной партии России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня, ИА УралПолит.Ru. Осужденная за репост воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец не будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от Народной партии России из-за ряда противоречий.

«Ранее меня пригласили в Народную партии России на интервью, в ходе которого мне сообщили, что окажут поддержку в избирательной кампании на выборах губернатора Свердловской области. У меня уже были оговорены встречи, и я обратилась в партию с просьбой оплатить мне перелет. Мне сообщили, что это я должна платить партии за поддержку, а не мне. Кроме того, у нас возникли противоречия во взглядах по ряду моментов, поэтому я отказалась от поддержки Народной партии России», — приводит Лидер Народной партии России Станислав Аранович подтвердил, что ранее, 5 мая, правление партии действительно приняло предварительное решение о поддержке кандидатуры Евгении Чудновец.

Читайте также
Чудновец пойдет на выборы губернатора Свердловской области

«Но сегодня Евгения Аркадьевна (Чудновец) подняла вопрос о том, что она согласна выдвигаться от партии при условии централизованного финансирования. Мы решили, что это нерационально», — пояснил Аранович.

Как писал «УралПолит.Ru», 5 июня на своей странице в Facebook Евгения Чудновец сообщила о том, что правление «Народной партии» приняло решение о предварительной поддержке ее на выборах губернатора Свердловской области.

Ранее Чудновец заявила, что ее выдвижение поддержит президент: «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул».

Напоминаем, 33-летняя воспитательница Евгения Чудновец попала под уголовную статью о распространении детского порно, когда сделала «репост» видеозаписи в соцсети. Ролик, к которому женщина пыталась привлечь внимание, демонстрировал, как воспитатели детского лагеря в Зауралье снимают обнаженного ребенка. За репост девушка получила шесть месяцев тюрьмы. Однако благодаря вмешательству заместителя генерального прокурора с нее сняли все обвинения, и 6 марта Евгения Чудновец была освобождена из женской колонии Нижнего Тагила.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свердловская область заняла первое место по заболеваемости корью
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
В атаке на правительственные объекты Ирана есть погибшие
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей Собирать деньги Элли Невилл начала в возрасте 5 лет.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь