Посла США пригласили в Воронежский госуниверситет

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт посетит Воронежскую область 8 и 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Воронежском госуниверситете, он проведет встречу со студентами вуза. Встреча должна пройти в конференц-зале главного корпуса ВГУ.

Также в программе — визит на агропредприятия региона, встреча с бизнесменом, владельцем группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. По данным портала «Моё!», встреча с Дюрром состоится 9 июня. Немецкого предпринимателя Штефана Дюрра (в 2014 году он получил российское гражданство), который уже много лет работает в Воронежской области, называют одним из авторов идеи контрсанкций. Именно он в свое время предложил президенту Владимиру Путину меры запрета на ввоз в Россию продовольственных товаров из стран, введших санкции против России из-за воссоединения с Крымом.

Джон Теффт был назначен послом США в РФ в 2014 году — после воссоединения России с Крымом. До этого, с 2009 года, он являлся послом США на Украине (в период его работы сотрудничество Украины и НАТО было расширено), а еще раньше в Грузии и в Литве. Теффта называют «специалистом по цветным революциям».

Между тем, срок полномочий Теффта на посту посла США в РФ истекает осенью этого года. В числе вероятных кандидатов называется бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман — именно ему в марте этого года предложил пост посла в России президент США Дональд Трамп.

Добавим, что 7 июня в Воронеж с визитом прибывает посол Ирландии в России Эдриан МакДэйд.