В Уфе стали известны итоги конкурса на должность генерального директора ГУП ТРК «Башкортостан»

В обсуждении приняли участие члены конкурсной комиссии, в которую вошли представители Правительства РБ, Минземимущества РБ, Агентства по печати и СМИ РБ.

Претендентами на должность стали директор филиала «Регион медиа Уфа» и ООО «ВиАй-Уфа» Евгений Исламов и работавший до февраля 2017 года главным советником департамента Полпреда Президента РФ в ПФО Рустам Зарафутдинов. Напомним, с марта 2017 года Зарафутдинов временно исполнял обязанности директора ГУП ТРК «Башкортостан».

По итогам открытого конкурса победителем признан Рустам Ришатович Зарафутдинов. Результаты конкурса опубликованы на сайте Минземимущества РБ.