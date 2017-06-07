В Уфе стали известны итоги конкурса на должность генерального директора ГУП ТРК «Башкортостан»

В обсуждении приняли участие члены конкурсной комиссии, в которую вошли представители Правительства РБ, Минземимущества РБ, Агентства по печати и СМИ РБ.
Претендентами на должность стали директор филиала «Регион медиа Уфа» и ООО «ВиАй-Уфа» Евгений Исламов и работавший до февраля 2017 года главным советником департамента Полпреда Президента РФ в ПФО Рустам Зарафутдинов. Напомним, с марта 2017 года Зарафутдинов временно исполнял обязанности директора ГУП ТРК «Башкортостан».
По итогам открытого конкурса победителем признан Рустам Ришатович Зарафутдинов. Результаты конкурса опубликованы на сайте Минземимущества РБ.
«В мою программу входит оптимизация и усиление работы коммерческой службы предприятия, комплексная реализация рекламных возможностей на ТВ, радио, в интернете, усиление присутствия холдинга в сети и монетизация интернет-направления, — сообщил новый руководитель Рустам Зарафтуддинов. — Мы намерены бороться за включение телеканала БСТ в состав мультиплексов цифрового телевещания. Одним из пунктов программы также является внедрение практики по переводу части эфира (производимых программ) и отдельных служб предприятия на аутсорсинг. Социально значимые телевизионные и радиопрограммы на русском и башкирском языках в эфире будут сохранены. Планируется создание единой конвергентной информационной редакции, объединяющей информационные службы ТВ, радио и интернет. Будут оптимизированы расходы предприятия, в том числе на закупку киноконтента. Эта работа уже успешно ведется и позволит сэкономить в течение года до 5 млн рублей».