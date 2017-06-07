Инвестиционного уполномоченного сменили в Хабаровском крае

Им стал первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Ранее этот пост занимал заместитель председателя правительства — министр экономического развития региона Виктор Калашников.

Задать вопросы инвесторы смогут по телефону: 8 (4212) 40−20−00 (вн. 2015). Также их обращения примут по адресу: main@adm.khv.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.