Инвестиционного уполномоченного сменили в Хабаровском крае
Губернатор региона Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении нового инвестиционного уполномоченного в Хабаровском крае.
Губернатор региона Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о назначении нового инвестиционного уполномоченного в Хабаровском крае.
Им стал первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Ранее этот пост занимал заместитель председателя правительства — министр экономического развития региона Виктор Калашников.
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