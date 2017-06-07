ЗакС утвердил половину состава Горизбиркома
Законодательное собрание Петербурга 7 июня проголосовало за утверждение части состава городской избирательной комиссии.
Законодательное собрание Петербурга 7 июня проголосовало за утверждение части состава городской избирательной комиссии.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», трое из новых членов прошли по партийной квоте.
В числе новых членов ГИКа: выдвинутый КПРФ юрист Николай Левшин, помощник депутата Надежды Тихоновой Екатерина Фесик от «Справедливой России», бывший глава МО «Семёновский» Валерий Николаев (ЛДПР).
Также в состав комиссии вошли
Отметим, что вторую часть состава Горизбиркома должен утвердить Смольный.
Городская избирательная комиссия избирается на 5 лет. Срок работы нынешнего состава под руководством Виктора Панкевича завершится в июне этого года.