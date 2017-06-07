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11:48 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС утвердил половину состава Горизбиркома

Законодательное собрание Петербурга 7 июня проголосовало за утверждение части состава городской избирательной комиссии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», трое из новых членов прошли по партийной квоте.

В числе новых членов ГИКа: выдвинутый КПРФ юрист Николай Левшин, помощник депутата Надежды Тихоновой Екатерина Фесик от «Справедливой России», бывший глава МО «Семёновский» Валерий Николаев (ЛДПР).

Также в состав комиссии вошли экс-зампред ГИКа Дмитрий Краснянский (от МО «Сенной округ»), сотрудник ЗакСа единоросс Людмила Боричева (от МО «Зеленогорск»), сотрудник ЗакСа, уволенная с должности главы Петроградского избиркома, Алла Егорова (от МО «Петровский»). Также по рекомендации ЦИКа была выдвинута действующий секретарь комиссии Марина Жданова.

Отметим, что вторую часть состава Горизбиркома должен утвердить Смольный.

Городская избирательная комиссия избирается на 5 лет. Срок работы нынешнего состава под руководством Виктора Панкевича завершится в июне этого года.

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