Лидер Китая назвал главную причину своего визита в Казахстан

«Главная задача моего нынешнего визита в Казахстан — вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым провести глубокий обмен мнениями и наметить направления дальнейшего продвижения всестороннего стратегического партнерства и роста динамики многовекторного сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Искренне надеемся, что путь совместного развития и процветания Китая и Казахстана будет все более широким и более гладким», — пишет в своей статье Си Цзиньпин, опубликованной в государственных СМИ Казахстана.

Статья лидера КНР с поэтичным названием «Взлетают на крыльях мечты китайско-казахстанские отношения» опубликована в преддверии визита Си Цзиньпина в Казахстан, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия выставки ЭКСПО.

Кроме того, китайский лидер отметил торговое и инвестиционное сотрудничество с Казахстаном. По его данным, общий объем инвестиций Китая в экономику Казахстана превысил 42,8 миллиарда долларов, а кредитование перевалило за отметку в 50 миллиардов долларов. За январь-апрель 2017 года товарооборот вырос на 45,6%.

«Увеличивается объем экспорта Казахстана в Китай. На столе обычных китайских семей подаются казахстанская мука, растительное масло, бобы, мясопродукты и мед. Стороны определили 51 проект сотрудничества в сфере производственных мощностей, что призвано значительно способствовать индустриализации Казахстана и создать новые рабочие места в стране», — приводит в статье Си Цзиньпин.

Через нефтепровод Китай — Казахстан уже 100 миллионов тонн нефти поставлены в Китай, а через газопровод Китай — Казахстан поставка составляет 183 миллиардов кубометров, продолжает председатель КНР.

Он упоминает об активизации культурных отношений между двумя странами, популярность Димаша Кудайбергена в Китае.