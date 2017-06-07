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12:43 (мск), источник: 112.ua

В «Голосе Украины» опубликовали закон о переименовании города Мукачево

В официальном издании «Голос Украины» опубликовали законы о переименовании города Мукачево, сел Буцин и Дубка. Речь идет о законах № 2065-VIII, 2066-VIII и 2067-VIII.

Теперь украинское название «Мукачеве» официально сменилось на «Мукачево», село Буцин — Буцинь, а село Дубка — Дубки.

Данные переименования вызваны не декоммунизацией, а позицией общины.

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