В «Голосе Украины» опубликовали закон о переименовании города Мукачево
В официальном издании «Голос Украины» опубликовали законы о переименовании города Мукачево, сел Буцин и Дубка. Речь идет о законах № 2065-VIII, 2066-VIII и 2067-VIII.
В официальном издании «Голос Украины» опубликовали законы о переименовании города Мукачево, сел Буцин и Дубка. Речь идет о законах № 2065-VIII, 2066-VIII и 2067-VIII.
Теперь украинское название «Мукачеве» официально сменилось на «Мукачево», село Буцин — Буцинь, а село Дубка — Дубки.
Данные переименования вызваны не декоммунизацией, а позицией общины.