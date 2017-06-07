В Самаре похоронные бюро предложили властям совместно построить крематорий

Эксперты считают, что создание крематория позволит решить проблемы с нехваткой мест на кладбищах, а также с коррупцией в сфере ритуальных услуг. Кроме того, представители похоронных бюро полагают, что крематорий будет более экологичным и безопасным, чем традиционное погребение, к тому же его эксплуатация позволит бюджету города сэкономить более 100 млн рублей.

На данный момент месторасположение, сумма затрат и сроки строительства крематория не определены. От администрации ответа на данное предложение пока не поступало.