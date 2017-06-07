Путин напомнил Стоуну о своих навыках дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что на представителей сексменьшинств в России не накладывается
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что на представителей сексменьшинств в России не накладывается
«Никаких ограничений нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. При этом он добавил, что России с соблюдение прав сексменьшинств дела обстоят намного лучше, чем, например, в исламских странах, где нетрадиционные сексуальные отношения могут караться смертью.
За этим последовал вопрос Стоуна, что бы сделал российский президент, если бы оказался в душе с геем на подводной лодке.
Я бы предпочел бы не ходить в душ с геем. Зачем его провоцировать? Вы же знаете, я мастер по дзюдо.
Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime