Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Кремле отреагировали на теракты в Тегеране
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
14:25 (мск), источник: Интерфакс

Путин напомнил Стоуну о своих навыках дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что на представителей сексменьшинств в России не накладывается каких-либо дискриминационных ограничений, но добавил, что в душ с геем он все-таки не пошел бы.

Источник: AP 2017

«Никаких ограничений нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. При этом он добавил, что России с соблюдение прав сексменьшинств дела обстоят намного лучше, чем, например, в исламских странах, где нетрадиционные сексуальные отношения могут караться смертью.

За этим последовал вопрос Стоуна, что бы сделал российский президент, если бы оказался в душе с геем на подводной лодке.

Я бы предпочел бы не ходить в душ с геем. Зачем его провоцировать? Вы же знаете, я мастер по дзюдо.
Владимир Путин

Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12—15 июня.

Комментирование закрыто
По решению редакции обсуждение этого материала закрыто.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
В Мьянме с радаров пропал военный самолет
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь