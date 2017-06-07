Путин напомнил Стоуну о своих навыках дзюдо в ответ на вопрос о душе с геем

«Никаких ограничений нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. При этом он добавил, что России с соблюдение прав сексменьшинств дела обстоят намного лучше, чем, например, в исламских странах, где нетрадиционные сексуальные отношения могут караться смертью.

За этим последовал вопрос Стоуна, что бы сделал российский президент, если бы оказался в душе с геем на подводной лодке.