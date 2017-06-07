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12:48 (мск), источник: NewsKo

Два пермяка получили благодарности от президента России

Сегодня, 7 июня, заседание краевого правительства края началось с вручения главой Прикамья Максимом Решетниковым благодарностей президента РФ Владимира Путина двум труженикам Пермского края.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Я искренне рад, что имею возможность работать рядом с людьми, которыми по праву может гордиться наш Пермский край, вся страна. Благодарю вас за профессиональные достижения, ответственное отношение к труду и к жизни», — сказал Максим Решетников, открывая заседание краевого правительства.

Высокую оценку президента заслужила работа бурильщика Пермского филиала ООО «Буровая компания “Евразия”» Николая Насенкова. Более 24 лет работает он в системе топливно-энергетического комплекса. Бригада, в которой работает Насенков, — одна из лучших в филиале. При непосредственном участии Николая Насенкова проводится внедрение новых технологий. Он в совершенстве знает конструкцию скважин, характер, особенности и безопасные приёмы производимых работ при бурении скважин.

За значительный вклад в развитие телевизионного и радиовещания президент РФ наградил директора филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» Игоря Терещенко. Под его руководством качество и объём вещания телевизионных и радиопрограмм увеличились. Открыто цифровое эфирное вещание.

«Безусловно, благодарность президента — это высокая честь, серьезная оценка нашего труда. Конечно, я рад. Но перед нами сегодня стоит еще одна важная задача — закончить в этом году реализацию программы цифрового телевидения на территории всего Пермского края. Осталось запустить девять станций, четыре станции мы запускаем в ближайшие дни», — заявил Игорь Терещенко.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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