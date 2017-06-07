Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму заявили, что санкции скоро "захлебнутся"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Госдуме придумали ответ странам, отказывающим крымчанам в визах
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Теракт в Лондоне
16:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов пригласил президента Сенегала посетить Татарстан в рамках официального визита в РФ

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). С делегацией Республики Сенегал во главе с президентом Ассоциации мэров Сенегала Алиулом Саллом в Доме Правительства РТ встретился Президент республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что ранее посещал Сенегал в 2004 году. Он сообщил, что побывавший недавно с визитом в Сенегале генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал о произошедших в стране положительных изменениях, росте экономики и других преобразованиях.

Рустам Минниханов назвал перспективными отношения между Сенегалом, ПАО «КАМАЗ» и Российским экспортным центром.

В ходе встречи он передал приглашение президенту Сенегала посетить Республику Татарстан в рамках официального визита в Россию.

«Ваш визит является знаковым, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к господину Алиулу Саллу. — Мы приложим все усилия для того чтобы визит прошел успешно. Могу заверить со своей стороны, что “КАМАЗ” — надежный партнер. Есть возможность на примере успешного взаимодействия с ПАО “КАМАЗ” продвигать и другие проекты».

В свою очередь, Алиул Салл сообщил, что посещает Россию впервые, и его знакомство началось с Татарстана и Казани. Он поблагодарил за гостеприимство и сообщил, что в его стране также наслышаны о Татарстане как о динамично развивающемся регионе России.

«Сенегал играет важную роль в странах Африки, в странах исламского мира, — сказал Алиул Салл, — и мы рады услышать, что вы также отвечаете за развитие связей со странами исламского мира в рамках Группы стратегического видения “Россия — исламский мир”».

«Взаимодействие должно проходить через экономическое сотрудничество, — заявил он. — Сегодня речь идет о приобретении автомобилей “КАМАЗ” для самых разных областей».

«Кроме того, — сообщил Алиул Салл, — мы также хотим использовать опыт Татарстана в нефтехимии, в сельском хозяйстве, укрепить сотрудничество в образовании, в культурной сфере».

Напомним, 8 июня делегация Республики Сенегал посетит производственные площадки ПАО «КАМАЗ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рустам Минниханов обсудил с представителем Минобороны России взаимодействие в сфере ОПК
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь