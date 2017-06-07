Рустам Минниханов пригласил президента Сенегала посетить Татарстан в рамках официального визита в РФ

Рустам Минниханов отметил, что ранее посещал Сенегал в 2004 году. Он сообщил, что побывавший недавно с визитом в Сенегале генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал о произошедших в стране положительных изменениях, росте экономики и других преобразованиях.

Рустам Минниханов назвал перспективными отношения между Сенегалом, ПАО «КАМАЗ» и Российским экспортным центром.

В ходе встречи он передал приглашение президенту Сенегала посетить Республику Татарстан в рамках официального визита в Россию.

«Ваш визит является знаковым, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к господину Алиулу Саллу. — Мы приложим все усилия для того чтобы визит прошел успешно. Могу заверить со своей стороны, что “КАМАЗ” — надежный партнер. Есть возможность на примере успешного взаимодействия с ПАО “КАМАЗ” продвигать и другие проекты».

В свою очередь, Алиул Салл сообщил, что посещает Россию впервые, и его знакомство началось с Татарстана и Казани. Он поблагодарил за гостеприимство и сообщил, что в его стране также наслышаны о Татарстане как о динамично развивающемся регионе России.

«Сенегал играет важную роль в странах Африки, в странах исламского мира, — сказал Алиул Салл, — и мы рады услышать, что вы также отвечаете за развитие связей со странами исламского мира в рамках Группы стратегического видения “Россия — исламский мир”».

«Взаимодействие должно проходить через экономическое сотрудничество, — заявил он. — Сегодня речь идет о приобретении автомобилей “КАМАЗ” для самых разных областей».

«Кроме того, — сообщил Алиул Салл, — мы также хотим использовать опыт Татарстана в нефтехимии, в сельском хозяйстве, укрепить сотрудничество в образовании, в культурной сфере».

Напомним, 8 июня делегация Республики Сенегал посетит производственные площадки ПАО «КАМАЗ».