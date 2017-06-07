Алиханов: Мы расстроены риторикой президента Литвы, но надеемся на диалог

«Развитию международного сотрудничества способствует то, что в калининградском приграничье сложилась хорошо функционирующая сеть многостороннего сотрудничества — регионы и муниципалитеты стремятся создать в отношениях между собой атмосферу добрососедства, взаимопонимания», — сообщил Алиханов в приветственном слове.

По его словам, практически все муниципальные образования региона имеют различные соглашения о сотрудничестве с зарубежными муниципалитетами. При этом Алиханов отметил, что «было бы неправильно говорить, что меняющаяся геополитическая обстановка не влияет на международные и межрегиональные связи субъекта».

«Те информационные волны и иногда даже цунами, которые случаются, они, конечно, сотрясают эти традиционные связи. Политические амбиции преобладают над доводами разума и экономической целесообразности. Мы как регион, который расположен на перекрестках путей, конечно, это ощущаем и нам необходимо думать, что можно противопоставить этим деструктивным явлениям и поветриям в международной политике», — добавил Антон Алиханов.

Врио губернатора напомнил, что в среду в Калининградской области прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Словакии. «Для нас отрадно видеть то внимание МИДа, которое сосредоточено на Калининграде, и я надеюсь, что наша площадка станет той площадкой, на которой начнется сближение позиции ЕС и РФ, — сказал Алиханов. — Я надеюсь, что мы все-таки сможем за счет конструктивных связей, которые у нас присутствуют, умерить политический пыл, который мы, к сожалению, недавно опять увидели в заявлениях президента Литвы. Честно говоря, несколько удивлены той риторике, которая не понижается, градус ее растет. Честно говоря, нас это расстраивает. Но еще раз — мы бы хотели через экономику, через гуманитарные, экологические проекты все-таки повернуть эту тенденцию и выйти на конструктивный диалог».