Президент одобрил увеличение минимальной суммы алиментов на ребенка

«Планируется усовершенствовать механизм взыскания алиментов и дополнительных расходов на ребенка путем сокращения срока рассмотрения судом таких дел, упрощение судебной защиты прав получателя алиментов, перенос бремени доказывания на плательщика алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов и прочее», — говорится в пояснительной записке к закону.

Законом предусматривается, что размер алиментов должен быть «достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка». Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 4928 об упрощении механизма взыскания алиментов.

Напомним, Верховная Рада поддержала данный законопроект в первом чтении в октябре 2016 года.