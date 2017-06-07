Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Услуги ЖКХ подорожали с начала года
Пенсии в России предложили платить иначе
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В тени красоты
12:57 (мск), источник: ТАСС

Россиян, получающих деньги от иностранных государств, могут приравнять к иноагентам

Изучить этот вопрос рекомендовано Министерству юстиции РФ, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре РФ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Граждане России, которые получают деньги или иное имущество от иностранных государств, могут быть приравнены к иностранным агентам.

Читайте также
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд

Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям в Совфеде по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика». Слушания в верхней палате проходят в среду.

Соответствующими нормами может быть дополнено законодательство. Изучить этот вопрос рекомендовано Министерству юстиции РФ, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре РФ.

«Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц», — говорится в проекте рекомендаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь