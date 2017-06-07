Глава Баганского района задекларировал доход в 1 683 426 рублей

Юрий Вязов своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

В собственности главы Баганского района — жилой дом площадью 85,4 кв.м, доля в квартире площадью 60,4 кв. м. Также в собственности Юрия Вязова есть земельный участок площадью 2140 кв. м. Совместно с супругой они владеют квартирой площадью 56,1 кв. м. У главы Баганского района «Мерседес-Бенц Е-320» и УАЗ — 37419505. В собственности супруги Вязова — кроссовер «Тойота Хайландер». Ее доход за прошлый год составил 704 670, 42 руб.

Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Баганского района. В соответствии с законом, до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитываются о своих доходах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей.

Доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1 524 527,52 руб.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Раисы Городецкой составил 241 тысячу рублей. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году у главы Томской области Игоря Жвачкина — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находится квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик УРАЛ-375.