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13:03 (мск), источник: Интерфакс

Протоколы голосования с QR-кодами используют на выборах губернатора Свердловской области

Екатеринбург. 7 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Технология QR-кодов будет протестирована на выборах губернатора Свердловской области, сообщил председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

«Будет применяться новая технология — QR-коды. Мы как площадка обкаточная на территории Свердловской области. Это задача на президентские выборы», — сказала В. Чайников.

По его словам, каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить сведения в специальную программу, а затем — в итоговый протокол. После этого протокол с избирательного участка с QR-кодом будет распечатан.

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«Журналисты, наблюдатели, смогут считать QR-код и распечатать этот протокол где угодно», — пояснил В. Чайников.

Он добавил, что это технология позволит исключить возможность подделки протокола.

В. Чайников отметил, что отмена открепительных удостоверений и возможность голосования по заявлению, возможно, увеличит явку на выборах.

«Это я думаю, как минимум на 10% должно повысить явку Я полагаю 55% должно прийти. Все-таки ровно 14 лет не было выборов губернатора», — сказал он.

По его словам, помимо выборов губернатора в Свердловской области 10 июня пройдут выборы в 52 муниципальных образованиях. Жители Нижнего Тагила будут выбирать мэра. Также главу выберут жители, Баженовского, Зареченского и Слободо-Туринского сельских поселений.

Кроме того, будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

О намерении принять участие в предстоящих выборах главы региона ранее заявляли, в частности, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Кроме того, свою кандидатуру на выборы губернатора планирует выдвинуть депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев.

Также баллотироваться в губернаторы будет Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная за репост видео с обнаженным мальчиком.

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