Протоколы голосования с QR-кодами используют на выборах губернатора Свердловской области
Екатеринбург. 7 июня.
Екатеринбург. 7 июня.
«Будет применяться новая технология —
По его словам, каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить сведения в специальную программу, а затем — в итоговый протокол. После этого протокол с избирательного участка с
«Журналисты, наблюдатели, смогут считать
Он добавил, что это технология позволит исключить возможность подделки протокола.
В. Чайников отметил, что отмена открепительных удостоверений и возможность голосования по заявлению, возможно, увеличит явку на выборах.
«Это я думаю, как минимум на 10% должно повысить явку Я полагаю 55% должно прийти.
По его словам, помимо выборов губернатора в Свердловской области 10 июня пройдут выборы в 52 муниципальных образованиях. Жители Нижнего Тагила будут выбирать мэра. Также главу выберут жители, Баженовского, Зареченского и
Кроме того, будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях.
Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.
О намерении принять участие в предстоящих выборах главы региона ранее заявляли, в частности, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Кроме того, свою кандидатуру на выборы губернатора планирует выдвинуть депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев.
Также баллотироваться в губернаторы будет Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная за репост видео с обнаженным мальчиком.