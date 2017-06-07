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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Юревич отказался комментировать свое лечение за границей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся на лечении в Лондоне, отказался комментировать вопросы своего дальнейшего пребывания за границей, заявила РИА Новости в среду его помощник Юлия Бобылева.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Бобылева в мае сообщала, что Юревич будет находиться за границей в клинике до 6 июня — именно до этого времени будет длиться его лечение.

«В настоящее время Михаил Валерьевич не будет комментировать вопросы о своем дальнейшем лечении. Это врачебная тайна. Когда он сочтет нужным это сделать, он сделает это через меня или адвоката Игоря Трунова. Также он не комментирует свое возвращение в Россию», — сказала собеседница агентства, добавив, что других комментариев на эту тему не будет.

Ранее Трунов сообщал, что его подзащитный находился на лечении в Израиле, после чего приехал на обследование в клинику Лондона.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает.

Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан и арестован Андрей Чуркин — директор московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы РФ.

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