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14:29 (мск), источник: Sputnik.md

Шор нанял международных адвокатов

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Лондонская юридическая фирма «Byrne & Partners» и компания «DRD Partnership» стали частью команды стороны защиты примара Оргеева и молдавского бизнесмена Илана Шора. Об этом в среду сообщили на пресс-конференции его адвокаты.

Источник: Sputnik.md

«Илан Шор находится под домашним арестом в течение года по обвинению в соучастии в так называемом “банковском скандале”. Все это время он выполнял все условия своего домашнего ареста и c готовностью сотрудничал с прокуратурой, которая ведет расследование данного дела. В связи с тем, что на данный момент есть препятствия для выполнения его обязанностей в качестве мэра Оргеева, господин Шор решил прибегнуть к помощи международных компаний», — сказал адвокат Юлиан Балан.

Другой адвокат Денис Уланов, в свою очередь, сообщил, что информация в отчете детективного агентства «Kroll» о том, что Шор — основной автор банкротства банков и главный бенефециар выведенных из финучреждений средств, — не соответствует действительности.

«Подлинные факты о произошедших событиях до сих пор не стали достоянием общественности. Случившееся охватывает гораздо более длительный период, чем-то время, когда Илан Шор находился в ВЕМ», — сказал Уланов.

Он также подчеркнул, что часть виновных в банковских махинациях уже осуждены.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.

От компании «Byrne & Partners» защищать интересы Шора будут адвокаты Ивонн Джеффрис и Майкл Поттс, а команду от «DRD Partnership» возглавит Клэр Дэвидсон.

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