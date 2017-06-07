Шор нанял международных адвокатов

«Илан Шор находится под домашним арестом в течение года по обвинению в соучастии в так называемом “банковском скандале”. Все это время он выполнял все условия своего домашнего ареста и c готовностью сотрудничал с прокуратурой, которая ведет расследование данного дела. В связи с тем, что на данный момент есть препятствия для выполнения его обязанностей в качестве мэра Оргеева, господин Шор решил прибегнуть к помощи международных компаний», — сказал адвокат Юлиан Балан.

Другой адвокат Денис Уланов, в свою очередь, сообщил, что информация в отчете детективного агентства «Kroll» о том, что Шор — основной автор банкротства банков и главный бенефециар выведенных из финучреждений средств, — не соответствует действительности.

«Подлинные факты о произошедших событиях до сих пор не стали достоянием общественности. Случившееся охватывает гораздо более длительный период, чем-то время, когда Илан Шор находился в ВЕМ», — сказал Уланов.

Он также подчеркнул, что часть виновных в банковских махинациях уже осуждены.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.

От компании «Byrne & Partners» защищать интересы Шора будут адвокаты Ивонн Джеффрис и Майкл Поттс, а команду от «DRD Partnership» возглавит Клэр Дэвидсон.