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13:07 (мск), источник: УНИАН

Украина и Швейцария подписали договор о безвизовом режиме

Украина подписала со Швейцарией договор о безвизовом режиме и реадмиссии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

«Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией договоры о безвизовом режиме и реадмиссии. Европа становится еще ближе!», — написал Аваков.

Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве, Украина и Швейцария урегулировали вопросы функционирования безвизового режима с 11 июня.

Как сообщил министр, это отдельное соглашение об упрощении пересечения швейцарской границы теми украинцами, у которых нет биометрических паспортов.

«Я подписал с Дидье соглашение о фасилитации (упрощении — УНИАН) визового режима. Вы знаете, что с 11 июня у нас будет безвизовый режим со Швейцарией, но теперь мы урегулировали также все вопросы таким образом, что у нас есть четкие правила виз со Швейцарией, в том числе и для категорий, которые получают визы бесплатно, для тех людей, у кого нет биометрических паспортов пока, или, например, как предоставляются визы представителям СМИ», — сказал Климкин.

«То есть, мы это урегулировали на том же уровне, как это работает у нас с Европейским Союзом», — заметил министр.

Также он сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подписал соглашение о реадмиссии.

Как известно, с 11 июня между Украиной и странами Шенгенской зоны начнет работать безвизовый режим.

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