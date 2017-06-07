Максим Решетников остался недоволен работой портала «Управляем вместе»

С 13 апреля, по информации министра, сайт посетило порядка 18 тыс. уникальных пользователей. В колл-центр поступило более 100 обращений, большинство из них касались включения ряда объектов в программу развития края.

Также господин Шевыров рассказал, что каждый день сайт посещают около 400 новых пользователей, уже более 1800 человек прошли регистрацию (в день — в среднем — 40−50 новых пользователей).



Врио губернатора края Максим Решетников высказал ряд замечаний по работе и наполнению сайта. По наблюдениям господина Решетникова, среди ответов, которые были сформированы на обращения жителей, есть «довольно слабенькие», а также не достает информации о многих подрядчиках по дорожным объектам в Перми: «По объектам дорожного строительства в районах, как я посмотрел, информация достаточно полная. А вот по Перми также много объектов, а подрядчики есть не везде».



Напомним, портал «Программа развития Пермского края. Управляем вместе» был запущен в начале апреля и раскрывает информацию о ходе реализации программы развития края, дает возможность пожаловаться на недобросовестных подрядчиков и предложить новые объекты для благоустройства. Сейчас на сайте открыто четыре раздела: «Дороги», «Дворы», «Парки», «Проекты», еще три — «МФЦ», «Школы» и «Больницы» находятся в разработке. Проектированием и внедрением интернет-площадки занималось региональное министерство информационных технологий. Отметим, что появление пермского портала «Управляем вместе», аналогичный сетевым порталам «Активный гражданин» и «МоскваНашГород. Портал мэра Москвы Сергея Собянина», которые успешно функционируют в столице, врио губернатора анонсировал еще в начале марта на своей первой пресс-конференции, а в апреле лично провел презентацию интернет-проекта.