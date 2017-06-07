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13:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Яблоко» не нашло желающих выдвинуть Ройзмана

Партийцы отложили конференцию.

Источник: УралИнформБюро

Свердловское региональное отделение «Яблока» столкнулось с трудностями при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора. Запланированную на 17 июня партийную конференцию пришлось отложить из-за недобора делегатов.

Для проведения такого мероприятия нужно по меньшей мере 14 представителей, однако партийцы разъехались в отпуска. Как сообщили «Уралинформбюро» источники, близкие к партии, функционеры «Яблока» намерены собрать конференцию 1 июля 2017 года.

Стоит напомнить, что кандидатов партии должны выдвинуть до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.

Помимо Ройзмана, о желании идти на выборы уже заявили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, который пока не назвал партию, от которой намерен баллотироваться.

Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).

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