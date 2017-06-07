«Яблоко» не нашло желающих выдвинуть Ройзмана
Партийцы отложили конференцию.
Партийцы отложили конференцию.
Свердловское региональное отделение «Яблока» столкнулось с трудностями при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора. Запланированную на 17 июня партийную конференцию пришлось отложить
Для проведения такого мероприятия нужно по меньшей мере 14 представителей, однако партийцы разъехались в отпуска. Как сообщили «Уралинформбюро» источники, близкие к партии, функционеры «Яблока» намерены собрать конференцию 1 июля 2017 года.
Стоит напомнить, что кандидатов партии должны выдвинуть до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.
Помимо Ройзмана, о желании идти на выборы уже заявили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, который пока не назвал партию, от которой намерен баллотироваться.
Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).