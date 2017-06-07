Екатеринбургу обещали новый район и трамваи

Свердловские единороссы вышли на финишную прямую в своём предварительном губернаторском голосовании — участники праймериз Евгений Куйвашев и Виктор Шептий выступили перед однопартийцами в Екатеринбурге, рассказав, почему именно нынешний глава региона достоин выдвижения на сентябрьские выборы. Национальный вопрос. Встреча претендентов на статус кандидата на губернаторских выборах с партийцами Екатеринбурга оказалась, пожалуй, самой богатой на сюрпризы и импровизации. И хотя в этот раз, в отличие от северных территорий, практически все вопросы оказались как минимум общегородского, а то и регионального масштаба, участники сумели удивить и главу Среднего Урала Евгения Куйвашева, и лидера регионального отделения партии Виктора Шептия. Уже за полчаса до начала встречи в фойе начали появляться рядовые партийцы с председателями местных ячеек, а также представители партийного руководства. Глава исполкома Александр Косинцев и лидер фракции в заксобрании Елена Чечунова, например, воспользовались временем перед началом заседания для того, чтобы обсудить рабочие вопросы и друг с другом, и с представителями партии «на местах». Главные герои вечера — Евгений Куйвашев и Виктор Шептий — появились практически одновременно, за считаные минуты до назначенного времени. Почти сразу организаторы начали созывать всех пройти в зал, где претендентам на статус партийного кандидата предстояло агитировать за себя выборщиков на праймериз. Основной участник предварительного голосования Евгений Куйвашев своё выступление фактически разбил на две части. И если первая была посвящена его программе «Пятилетка развития», то во второй он подробно объяснил, что ждёт Екатеринбург в случае его победы. Так, микрорайон Академический, ставший всероссийским примером комплексного освоения территории, сможет претендовать на статус самостоятельного административного района, а жители Верхней Пышмы — на новую транспортную ветку.

В целом же Екатеринбург, по словам Куйвашева, окажется в «зоне его особого внимания».

«Сегодня мы все понимаем, что город вырастает из своих рамок. Нас ждут новые подходы к транспорту, к его направлениям развития. Одним из примеров могу назвать проект по строительству трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма», — уточнил лидер Свердловской области. Начало диалога прошло спокойно. Одним из первых к участникам праймериз обратился представитель чернобыльцев, попросивший устранить противоречия между федеральными и областными законами. По первым, объяснил он, ликвидаторы аварии на ЧАЭС транспортный налог платить не должны, но в регионе правила другие, по которым платить всё же приходится. Виктор Шептий, занимающий также пост первого вице-спикера Заксобрания, тут же предложил передать вопрос депутатам, а Евгений Куйвашев пообещал, что обязательно выяснит, остались ли в Свердловской области законы, не совпадающие с федеральными. Затем, впрочем, в ходе ответов на вопросы из зала периодически возникали крайне напряжённые моменты. Самый острый эпизод спровоцировал представитель Кировского района Екатеринбурга, задавший вопрос чуть ли не из области экстремизма. «Славяне построили Россию, они, получается, самые эффективные в госстроительстве — что вы сделаете, чтобы именно славяне стали жить лучше, если победите на выборах?» — спросил партиец. Первым удар на себя принял Виктор Шептий, напомнивший про поговорку «поскреби русского — найдёшь татарина». Потом в диалог вступил в Евгений Куйвашев, рассказавший, что в Свердловской области живут представители около 160 народностей, и отказавшийся делить их на «главных» и «второстепенных».

«Мы все должны жить сообща. Мы с фашизмом вместе боролись. И сегодня делить людей по национальностям — это нереально», — резюмировал глава региона.