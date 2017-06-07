Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Решена судьба теплохода, прибывшего в Россию вместо Украины
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:50 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: мы благодарны за помощь на западном направлении

Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который в составе правительственной делегации прибыл с официальным визитом в нашу страну.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси в самом начале встречи с молдавским премьером заверил его, что Кишинев может всегда, как и ранее, рассчитывать на Минск как на надежного партнера. Наши страны связывают давние дружеские и деловые отношения. Мы успешно реализовываем совместные проекты в области машиностроения и продуктов питания. Также Лукашенко высоко оценил совместные действия Беларуси и Молдовы в области внешней политики.

«Мы никогда не закрывались от вас. Мы делали все для того, чтобы вы могли работать на белорусском рынке. А с него хотите — в Европейский союз, хотите — на Восток, в Евразийский экономический союз. Вы должны знать, что мы впредь будем также придерживаться этой политики. Мы очень благодарны вам за ту помощь и содействие, которые вы оказываете нам на западном направлении. Вы всегда нас поддерживаете, пытаясь растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь», — сказал Лукашенко.

Несмотря на некоторое падение товарооборота между нашими странами в прошлом году и в начале 2017-го из-за сокращения поставок нефтепродуктов, в целом картина экономического сотрудничества выглядит хорошо. Президент предложил развивать и далее совместное партнерство. Павел Филип поблагодарил белорусского президента за помощь и поддержку как трудные годы, так и сейчас.

«Благодаря вам, благодаря открытому и конструктивному отношению, что я, что весь народ Республики Молдова, прекрасно знает и понимает, что в те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи. Осенью, когда в Кишиневе говорили о поставке белорусских лекарств, потому что это острая тема у нас была. И опять же, если исходить из соотношения качества и цены, конечно, эти лекарства для нашего рынка очень нужные», — сказал Филип.

Создана межправительственная комиссия наших стран, уже подписано пять межведомственных соглашений. В совместных планах — выйти на уровень товарооборота между нашими странами 2014 года, когда тот составлял 400 миллионов долларов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин - о том, как бы он вел себя с геем в общем душе на подлодке
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
В Мьянме с радаров пропал военный самолет
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь