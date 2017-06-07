Лукашенко: мы благодарны за помощь на западном направлении

Президент Беларуси в самом начале встречи с молдавским премьером заверил его, что Кишинев может всегда, как и ранее, рассчитывать на Минск как на надежного партнера. Наши страны связывают давние дружеские и деловые отношения. Мы успешно реализовываем совместные проекты в области машиностроения и продуктов питания. Также Лукашенко высоко оценил совместные действия Беларуси и Молдовы в области внешней политики.

«Мы никогда не закрывались от вас. Мы делали все для того, чтобы вы могли работать на белорусском рынке. А с него хотите — в Европейский союз, хотите — на Восток, в Евразийский экономический союз. Вы должны знать, что мы впредь будем также придерживаться этой политики. Мы очень благодарны вам за ту помощь и содействие, которые вы оказываете нам на западном направлении. Вы всегда нас поддерживаете, пытаясь растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь», — сказал Лукашенко.

Несмотря на некоторое падение товарооборота между нашими странами в прошлом году и в начале 2017-го из-за сокращения поставок нефтепродуктов, в целом картина экономического сотрудничества выглядит хорошо. Президент предложил развивать и далее совместное партнерство. Павел Филип поблагодарил белорусского президента за помощь и поддержку как трудные годы, так и сейчас.

«Благодаря вам, благодаря открытому и конструктивному отношению, что я, что весь народ Республики Молдова, прекрасно знает и понимает, что в те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи. Осенью, когда в Кишиневе говорили о поставке белорусских лекарств, потому что это острая тема у нас была. И опять же, если исходить из соотношения качества и цены, конечно, эти лекарства для нашего рынка очень нужные», — сказал Филип.

Создана межправительственная комиссия наших стран, уже подписано пять межведомственных соглашений. В совместных планах — выйти на уровень товарооборота между нашими странами 2014 года, когда тот составлял 400 миллионов долларов.