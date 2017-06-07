Дата выборов главы Краснокамска вновь перенесена

С точной датой конкурса депутаты определятся на внеочередном заседании 14 июня. Об этом «Ъ» сообщил председатель земсобрания Григорий Новиков.

По данным «Ъ», господин Новиков сообщил депутатам, что просьба о переносе назначения нового конкурса поступила от администрации губернатора.



Напомним, сам конкурс состоялся 31 мая. В нем приняли участие три кандидата — начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко и бывший вице-премьер краевого правительства, министр территориального развития края Константин Захаров. Ни один из претендентов не набрал нужный минимум голосов.