Нижегородская администрация объявила второй конкурс на новые частные маршруты 6 июня

Конкурс объявлен муниципальным департаментом транспорта и связи. В муниципалитете отмечают, что к участию в торгах приглашаются все заинтересованные транспортные компании и предприниматели, готовые выполнить условия конкурсной документации.

Как сообщается в конкурсной документации, будет разыгран один лот, включающий в себя три маршрута: маршрут № 49 «Улица Космическая — Мещерское озеро» (в настоящее время эти две точки соединяют маршруты №№ 49 и 65); № 29 «Красное Сормово — Автовокзал «Щербинки» (который заменит маршрут № 19); № 86 «Автовокзал «Щербинки» — Микрорайон «Седьмое небо» (который заменит маршрут № 66).

Заявки от участников принимаются до 7 июля, вскрытие конвертов состоится 10 июля. Итоги конкурса планируется подвести к 20 июля 2017 года.

Напомним, что первый конкурс на шесть новых частных маршрутов горадминистрация объявила 30 мая 2017 года. Напомним также, что после объявления первого конкурса ряд перевозчиков не вышли на рейс. В муниципалитете эту ситуацию назвали саботажем.

Как сообщалось ранее, в рамках введения новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде будут вводиться 23 новых маршрута. По итогам проведения открытых конкурсов на 23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

Напомним, что 24 мая Дума Нижнего Новгорода перенесла рассмотрение вопроса о новой маршрутной сети на июнь 2017 года. Председатель комиссии Гордумы Алексей Гойхман, отвечая на претензии к разработанной маршрутной сети, сообщал, что «до июньского заседания Думы ни один конкурс отыгран не будет».