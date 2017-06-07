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15:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Генпрокуратура прокомментировала инцидент с Максатом Усеновым

АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Поведению скандально известного Максата Усенова, который ранее устроил дебош на борту самолета, будет дана правовая оценка, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее стало известно, что Максат Усенов вел себя агрессивно на борту самолета «Эйр Астаны». В аэропорту Бангкока местная полиция увела дебошира. Как позже сообщили в МИД Казахстана, Максата Усенова, который летел через Бангкок во Вьетнам, тайские правоохранители отпустили без привлечения к ответственности, и он продолжил свое путешествие.

«Есть соответствующие органы, которые сегодня занимаются. При обнаружении признаков уголовного правонарушения он будет (привлечен — ред.) к уголовной (ответственности — ред.), если административного — к административной. Будет дана конкретно правовая оценка», — сказал Ахметжанов журналистам.

В декабре 2013 года сын бывшего главы департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усенова Максат Усенов совершил ДТП, въехав в группу пешеходов на своем BMW Х6, в результате которого погиб молодой парень, несколько человек пострадали.

В январе 2014 года с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обратился отец погибшего. Он указал, что простил водителя и претензий к нему больше не имеет. На основании данного заявления и учитывая, что Усенов полностью признал вину, уголовное дело было прекращено. Усенов заплатил полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи.

Позже апелляционная коллегия приняла решение об административном аресте на 45 суток и лишении Максата Усенова водительских прав на два года.

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